,, Liečebná Meditácia Kibalion ,,

KIBALION- BOŽSKÁ MÁGIA

Jedna z mojich najobľúbenejších tém. No málokedy na ňu narazím v zdielaných kruhoch ľudí so záujmom o sebarozvoj a duchovno.

,,Ústa múdrosti sú zavreté, s vínimkou uší porozumenia,, -Kybalion

Prastará hermetická filozofia a metóda ktorá môže povzniesť Váš život na inú úroveň.

Jej pôvodným učiteľom bol egyptský učenec Hermés Trismegistos ktorého učenie ,,Hermetizmus,, (vysoká mágia ) sa podávalo len ústnym podaním. Keď v dnešnej dobe vravíme že je niečo ,,hermeticky uzavreté,, pochádza to práve z odvodenia a prirovnaňia hermetického udržania tajomstva až tak neprístupného že ho nezíska nik nezvaný. Poznanie uzavreté takmer ako hermeticky uzavretý pohár z viečkom..

Kybalion sa podával naozaj len ústne alebo len vo veľmi veľmi utajených spisoch ktoré sa prapôvodne napokon našli aj v starobilej Alexandrijskej knižnici.

Na metódu Kybalion som narazil ,,náhodu ,, avšak takou ktoré niesú keď som hľadal pre svojich klientov či žiakov v oblasti meditácií nádejnú a inšpiratývnu starobilú metódu zahalenú povesťami a rúškom tajomstva no zároveň efektývnu a silnú a ktorú je možné použiť prakticky aj dnes.

Kybalion bol prvýkrát vydaný anonymne v decembri roku 1908 v Chicagu pod pseudonymom „Traja zasvätenci“. Dnes je voľne publikovateľným dokumentom.

Názov traja zasvätenci zasa pramení z dôvodu že sa k utajeným spisom dostali traja hermetický zasvätenci ktorý sa rozhodli diela Herma Trismegista publikovať verejnosti.

Kybalion obahuje súbor siedmich vyzualizačných imaginácii ktoré si daný jedinec dokáže vyzualizovať ako tabuľku ktorou posunie hranice svojho vedomia a podvedmia na úrovne blahobytu, max.zdravia, pravej lásky, zmysluplnej práce a čistej intuície na maximum. Obsahuje týmto spôsobom rozpis siedmich tajomných princípov ktoré híbu vesmírom.

Sám som začal Kybalion praktikovať vo forme meditácie a bol som veľmi prekvapený jeho účisnnosťou až natoľko že som ho zahrnul medzy prioritné cvičenia mojich žiakov a klientov pri liečebných meditáciách. Ak začnete čítat Kybalion a uvediete do praxe techniky zo siedmich princípov vesmírnych zákonov, sami uvidíte výsledky ktoré verím že prekvapia. Osobne som sformuval techniku do úvodnej meditácie v podstate zo zenovým vedením uvoľňovaním svalstva kedy uvoľňujeme všetky svoje telesné časti ako pri zakladných meditáciach. Pustíme si nami obľúbenú ideálnu pokojnú hudbu avšak nekončíme zenovým vyprázdnovaním mysle ale prechádzame všetkých 7 STUPNÍC ktoré si reálne predstavujeme ako živé stĺpy nášho života a daných emocií, ktoré ovplivňuju dianie v našom živote.

Dané stlpce pulzujú vysielajú, žijú. Zakaždým v modlitbe prosíme napríklad o blahobyt, ďakujeme zaň a cítime ho akoby už daný okamih v našom živote nastal a žili sme v ňom už teraz v tomto okamihu. Tak isto pokračujeme z ďaľšími stĺpmi nášho sugestývneho obrazu až po čistú intuíciu.

Mám odskúšané že pri tomto jednoduchom avšak veľmi silnom cvičení sa poddajú aj najsilnejšie povahy od ktorých bi sa to nečakalo a môžu na konci po meditácii prísť za vami s objatím. Božská prozreteľnost sama môže a skutočne dopomáha pri vyzualizačných konceptoch obrazov či už si predtsavujeme harmonický vzťah, vzťah od partnera či ku sebe samému, prácu podla naplnených snov alebo takú ktorá nás nebude dennodenne vysávat energeticky. Všetko je možné si privolať metódou ktorá posúva kontrolky nášho vedomia našim rozhodnutím vôle a modlitbou na vyššiu úroveň úplne prakticky. Zároveň sa však doporučuje Kibalion prečítať ako celistvú knihu. Preštudovat obsah ktorý vysvetľuje kyvadlové zásaditosti vesmíru a jeho vplivy praktického diania kosmických zákonov ako napríklad ,,súvzťažnosť,, O Kybalione dokonca vedú rady a typ že je ideálane a blahodýrne z knihou dokonca spávať, mať ju pod vankúšom nakoľko priťahuje liečivé a inšpiratívne veci do nášho podvedomia v spánku.

Už podla Hermetickej filozofie Vysokej mágie platí pravidlo že hmotu môžeme ovládať tak že na ňu uplatníme vyššie sily. Je to lepšie než predstierať že hmota neexistuje a že nás neovplivňuje. Zákony prírody a vesmíru su predsa trvalé a mi im neunikneme, môžeme ich však prekonať tak že budeme vedome uplatňovať vyššie vesmírne zákony .

Všetko, čo sa dnes dočítate či dopočujete v rámci ezoteriky a duchovna, najmä čo sa týka “duchovných zákonov”, ktoré sa skrývajú za súvislosťami našich životov, sa v podstate objavilo už dávno v útlej knižke a náuke zvanej Kybalion. Ide o pokus stručne a zároveň ucelene podať a vysvetliť hlavné princípy tzv. Hermetickej filozofie, na ktorých stoja všetky okultné, ezoterické a duchovné učenia našej civilizácie.

Sedem posvätných princípov manifestácie je pravým obsahom Kibalionu.

1.) Mentalizmus -Všetko je myseľ, všetko je mentálne ( princíp nás učí že celý vesmír vrátane nás pozostáva zo všeobsahujucej Božskej Mysle.

2.) Súvzťažnosť - ,,Ako hore tak aj dole,, (smaragdová doska )

to nám prekladá to čím sa riadia Hermetický svet delený na tri roviny mentálnu, fyzickú a duchovnú. Hermetici veria že ked pochopíte zákony ktoré ovládajú jednu s týchto urovní pochopíte aj zakonitosti tých druhých.

3.) Vibrácia – Nič neostáva v pokoji, všetko sa hýbe, všetko sa vlní

4.) Polarita- Všetko je duálne, všetko má svoje póly

5.) Rytmus – Všetko plinie von a dnu, všetko má svoj príliv aj odliv.

6.) Príčina a následok – Všetko sa deje podla zákona, náhoda je iba oznančenie pre nerozpoznaný zákon ( to znamená že vesmír je dokonale usporiadaný a nič sa nedeje náhodne alebo omilom )

7.) Rod ( princíp rodu ) ,,Rod je všetkým, všetko má svoj mužský aj ženský princíp.

Kybalion pochádza z hermetickej filozofie ktorá bola napokon začlenená do mystického židovského učenia a do Alexandrijskej vetvy Gnózy. Knihy Herma Trismegista (čo znamená Trikrát veliký alebo trojnásobný ) medzi ne patrí Corpus hermeticum a Božský Pastier boli preložene najprv do gréčtiny a neskôr do Arabčiny aj Latinčiny. Priaznivcami Hermetizmu boli napríklad Sir Isaac Newton aj Carl Gustav Jung.

Dnes je už nielen celkom bez nebezpečia študovať hermetizmus (ako tomu nebolo v stredoveku) ale je to aj jeden z najblahodarnejších spôsobov života a k nemu rozhodne patrí aj metóda Kybalionu.

,,Všetko je myseľ, vesmír je mentálny ,, - Kybalion

V Kibalione znie formulácia: Majster Hermetik alebo pokročilí študent sa polarizuje u žiadúceho pólu a na základe procesu podobajúcemu sa odmietnutiu podielať sa na spätnom pohybe kyvadla. A čo je princíp rytmu podla Kibalionu? Podla tohto princípu sa všetko pohybuje ako kyvadlo, nahor a dolu. Ako príliv a odliv ako ďeň a noc. Hermeticy vravia že práve princíp ,,rytmu,, vysvetľuje zmeny nálad, pocitov a skúseností. Skôr než si začneme byť vedomí princíp rytmu, kyvadlo nášho života sa môže hojdať sem a tam medzy vyšším a nižsím ja. Dané konce stupníc našej mentálnej roviny sú ,,vyššie a nižšie vedomie (alebo vyššie ja a ego ). Celkovo to môže vyvolávať pocit že nad svojimi myšlienkami nemáme žiadnu moc a ani nad z nich vyplívajúcimy okolnosťami. Hermetici sa však naučili ako túto tendenciu neutralizovať…

A to že študent Kibalionu sa polarizuje u daného vizualizovaného ( nami predstavovaného ) pólu a na základe procesu podobajúcemu sa odmietnutiu podilať sa na spätnom pohybe kyvadla danej oblasti v našom živote. ( A preto si môžeme vizualizovať v meditácii Kibalion ovládací panel a mentálne posúvať rysky do ich najvyšších polôh ).

Kibalion je skvelá vec ktorá dokáže naozaj pomôcť, preliečiť, povzbudiť. Dokážete si sami nacvičiť techniku ktorou ovplivníte silne realitu svojho každodenného života. Sami môžete testovať ako rýchlo a ako silne dokážete zmeniť veci okolo vás aj vo vás samotných.

Doporučujem srdečne knihu BÓŽSKÁ MAGIE od Doreen Virtue kde je Kibalion sformulovaný veľmi precízne do modernej knižky a je v nej zhrnutý celý základ aj prax tohto učenia.

